Wallner: "Erhöhter Zuschuss kommt bei Vorarlberger Familien an"

Familien mit ein bis drei Kindern

Über 100 neue Familien beantragten Zuschuss

Im Rahmen des Entlastungspaketes der Landesregierung für die Bevölkerung wurde mit 1. Oktober 2022 der Familienzuschuss erhöht und dessen Gewichtung angepasst. Der Mindestzuschuss verdreifachte sich von 51 auf 150 Euro und der Höchstzuschuss wurde von 505,50 auf 600 Euro angehoben. Zudem gab es im Oktober 2022 eine einmalige zusätzliche Auszahlung des Familienzuschusses für alle Beziehenden. Insgesamt wurden im Jahr 2022 mehr als 2,6 Millionen Euro an Familienzuschüssen ausbezahlt. Das betrifft in Summe 935 Fälle – davon waren die meisten Paare mit drei Kindern, knapp gefolgt von Alleinerziehenden mit einem Kind. Seit Oktober 2022 haben über 100 neue Familien den Familienzuschuss erfolgreich beantragt, Tendenz weiter steigend. Bei den Auszahlungen schlägt sich dies mit einem deutlichen Anstieg der Auszahlungen nieder: So wurden in den letzten fünf Monaten (Okt. 2022 bis Feb. 2023) 1,633 Mio. Euro ausbezahlt – das sind mehr als in den neun Monaten zuvor (Jän. 2022 bis Sept. 2022: 1,583 Mio. Euro). Im Landesvoranschlag 2023 ist der Familienzuschuss mit 3,8 Millionen Euro dotiert.