Acht Monate unbedingte Haft für Bludenzer Brandstifter

30-Jähriger sorgte mit seiner Wutaktion in Tiefgarage für einen Schaden von rund 670.000 Euro.

Im Mai 2017 brannte in der Bludenzer Wohnsiedlung „Tränkeweg“ die Tiefgarage . Vier Autos standen im Vollbrand, etliche weitere wurden schwer beschädigt. Die Garage ist sanierungsbedürftig, zehn Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Rund 150 Helfer waren im Einsatz.

Verantwortlich für das 670.000 Euro-Chaos: Ein damals 30-Jähriger Süchtiger, der an jenem Abend reichlich Alkohol und Tabletten konsumierte und danach das Auto seiner Mutter anzünden wollte. Mit ihr hatte er kurz zuvor gestritten. Das Aceton im Kühlschrank schien ihm ein geeignetes Mittel, ihren Wagen zu demolieren und sich so an ihr zu rächen.