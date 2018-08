Vorarlberg: Brandstiftung beschäftigt Justiz

Nach horrendem Schaden an Bludenzer Wohnsiedlung muss sich junger Mann verantworten.

Im Mai vergangenen Jahres kam es in einer Tiefgarage in einer Bludenzer Wohnanlage zu einem großen Brand, bei dem über hundert Einsatzkräfte zu Hilfe eilten. Feuerwehr, Polizei, Rettung. Zunächst war unklar, wie der Brand, bei dem vier Autos völlig zerstört wurden, entstanden war, doch dann wurde ein junger Mann als Verdächtiger ausgeforscht. Heute geht es im Prozess um die dazugehörende Anklage, wonach der Beschuldigte mit Aceton das Auto seiner Mutter angezündet haben soll. „Die Sammelgarage und andere Fahrzeuge wurden stark in Mitleidenschaft gezogen“, so die Vorwürfe. Der Prozess ist für mehrere Stunden anberaumt.