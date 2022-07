Abtreibung: Angebot im Land ist nicht ausreichend

Angelika Atzinger, Geschäftsführerin des Vereins Amazone, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche im Land.

"Sexualität, Verhütung, diese Themen allgemein sind stark vertreten in der Beratung. Das Thema der ungewollten Schwangerschaft und wie damit umzugehen ist, ist natürlich kein Thema, das täglich vorkommt", gibt Geschäftsführerin Angelika Atzinger des Vereins Amazone Einblicke in die Mädchenberatung. Verbesserungswürdig sieht sie in "Vorarlberg LIVE" gerade den Zugang zu Verhütungsmitteln, die Aufklärungsarbeit müsse die Jugend in deren Lebensrealität abholen.