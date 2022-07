Abtreibungen in Vorarlberg: Das sagen ÖVP und Grüne

Der Abtreibungs-Sager von Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink in "Vorarlberg LIVE" schlägt hohe Wellen.

Landesstatthalterin und Wallner-Vertretung Barbara Schöbi-Fink sprach am Montag in "Vorarlberg LIVE" unter anderem auch über die Lage im Gesundheitswesen. Besonders ihre Aussage, dass Abtreibungen auch künftig nicht in Vorarlberger Spitälern angeboten werden sollen, sorgte österreichweit für Aufsehen.

In einer gemeinsamen Aussendung betonen Roland Frühstück und Eva Hammerer, Klubobleute der beiden Vorarlberger Regierungsparteien, dass sie für ein Angebot für Schwangerschaftsabbrüche im Land sind. Aktuell sei dies in der Privatklinik von Dr. Hostenkamp in Bregenz möglich. "Es ist auf jeden Fall sinnvoll und nötig, dass diese Möglichkeit weiter besteht und die Frauen diese - wenn nötig - selbstbestimmt in Anspruch nehmen." Es gebe bereits Gespräche. Österreichweite gebe es derzeit unterschiedliche Heransgehensweisen, "das reicht vom niedergelassenen Bereich in den Ordinationen bis zu einer Privatordination am Spitalsgelände in Salzburg". Wo Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft angeboten werden, sei noch offen und hänge von der Nachfolgeregelung von Dr. Hostenkamp ab.