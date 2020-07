Stadtentwicklung in Bregenz: Das planen NEOS, Ritsch und FPÖ

Die Bregenzer Spitzenkandidaten Moosbrugger, Ritsch und Kuner laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zur Stadtentwicklung. VOL.AT berichtet live ab 10 Uhr.

Die Gemeindewahlen wurden auf September verschoben, der Wahlkampf in den einzelnen Städten und Gemeinden geht weiter. In Bregenz ist die Stadtentwicklung Diskussionsthema Nummer Eins. Wie geht es mit Leutbühel, Seestadtareal, Bahnhof und Co. weiter? Und: Welche Schwerpunkte werden künftig in der Landeshauptstadt gesetzt? Die Bregenzer Spitzenkandidaten Alexander Moosbrugger, Michael Ritsch und Philipp Kuner vollziehen einen Schulterschluss. Gemeinsam setzen sie sich für eine "Stadtentwicklung mit Plan und Verstand" ein. Am Mittwoch laden sie zu einer gemeinsamen Pressekonferenz, bei der sie ihre Pläne für Bregenz präsentieren.