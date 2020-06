Grüne wollen aus Bregenz eine autofreie Innenstadt machen

Die Bregenzer Fußgängerzone soll um Rathaus- oder Römerstraße erweitert werden: "Die Innenstadt gehört den Menschen, nicht den Motoren." Der Bürgermeister steigt fürs Erste auf die Bremse.

Die Grünen wollen aus Bregenz eine autofreie Innenstadt machen. Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch fordert in einer Aussendung die Ausweitung der Fußgängerzone auf die Anton-Schneider-Straße, die Rathausstraße, den unteren Teil der Kirchstraße und die Römerstraße.

Anton-Schneider-Straße hat's vorgezeigt

Mailand, Madrid, London, Wien – der Trend gehe in Österreich und ganz Europa in Richtung autofreie Innenstädte lässt Vize-Bürgermeisterin Sandra Schoch via Aussendung wissen.