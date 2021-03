78.000 Nasenbohrtests pro Woche: Selbsttests an Schulen gut etabliert

Vorarlbergs Schüler führen wöchentlich Selbsttests durch. Diese gehören schon fast zum Alltag dazu, so die Bildungsdirektion. Seit rund einem Monat herrscht an Vorarlbergs Schulen wieder der Präsenzunterricht.

Seit rund einem Monat herrscht an Vorarlbergs Schulen wieder der Präsenzunterricht. Trotz der Corona-Pandemie werden Schüler nicht mehr nur zu Hause per Distance Learning, sondern auch direkt an den Schulen unterrichtet. Mit dazu gehören auch die sogenannten "Nasenbohrtests". "Die Selbsttests in den Schulen haben sich gut etabliert", hieß es auf VOL.AT-Anfrag von der Vorarlberger Bildungsdirektion. "Sie gehören schon fast zum Alltag dazu, das melden uns jedenfalls die Schulen zurück."

Wöchentliche Testungen

"Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 78.000 Tests an den Schulen in Vorarlberg durchgeführt", so die Auskunft der Bildungsdirektion. 68.400 davon wurden von Schülerinnen durchgeführt, wobei Volks- und Sonderschulen zweimal wöchentlich testen. Alle anderen Schulen testen nur dann zweimal, wenn Schülerinnen mehr als zwei Tage in der Woche in der Schule sind. Lehrpersonen haben insgesamt 9.600 Nasenbohrtests gemacht. Auch viele Lehrpersonen würden sich zweimal pro Woche in der Schule testen, so die Bildungsdirektion.