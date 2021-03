"Kein Platz für Maskenverweigerer in Schulsystem"

Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium war am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg live".

In knapp zwei Wochen stehen schon die Osterferien vor der Türe. Dass bis dahin eine Mischung aus Präsenzunterricht in den Volksschulen und Schichtbetrieb ab der Mittelschule möglich ist, hätten viele Experten nicht erwartet, sagt Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium am Dienstag in "Vorarlberg live". Seit rund einem Monat wird wieder an den Schulen unterrichtet, wöchentliche Tests sind dabei Voraussetzung. In dieser Zeit habe man rund 3.000 Personen - Schüler und Lehrpersonen - positiv auf das Virus getestet. Für Netzer ist das ein voller Erfolg, denn diese Personen hätten unwissentlich tausende mehr angesteckt. Um das Virus noch effizienter eindämmen zu können, werde nun zusätzlich zu Montag und Mittwoch auch am Freitag getestet. "So können alle entspannter ins Wochenende gehen."