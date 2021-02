Schule statt Distance Learning: VS Unterfeld gut in Präsenzunterricht gestartet

Der Präsenzunterricht ist gestartet. Auch die Schüler der VS Unterfeld sind wieder in der Schule. Direktorin Elisabeth Maccani im VOL.AT-Gespräch.

Auch für die Schüler der Volksschule Unterfeld in Lauterach beginnt heute wieder der fast normale Schulalltag: Seit Montagfrüh sind sie wieder im Präsenzunterricht. "Wir hoffen, dass es jetzt ein erster Schritt in Richtung Normalität ist", meint Direktorin Elisabeth Maccani. Musikunterricht ist weiterhin nur eingeschränkt möglich, Turnunterricht kann nur im Freien stattfinden. "Die Lehrpersonen und ich, wir freuen uns riesig, dass wieder alle Schüler in der Schule sind." Nur einige wenige Eltern hätten ihre Kinder lieber zu Hause gelassen, diese Entscheidung werde aber respektiert, so Direktorin Elisabeth Maccani.