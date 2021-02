Heute starten die Schulen wieder mit Präsenzunterricht

Heute kehren auch Vorarlbergs Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück. Teilnehmen darf allerdings nur, wer einen Antigenschnelltest durchführt.

Bilanz der Selbsttests an den Schulen in Wien:

Unterschieden wird nunmehr zwischen Volksschule und höheren Schulstufen. In ersterer werden die Klassen wieder zur Gänze in den Unterricht zurückkehren. Allerdings wird zwei mal pro Woche (Montag und Mittwoch) getestet und das vor Ort mit dem sogenannten Nasenbohr-Test, der verhältnismäßig einfach und nicht schmerzhaft ist.

Schicht-Unterricht in den Obestufen

Für ältere Schüler gibt es einen Schicht-Unterricht in zwei Gruppen, wobei jeweils zwei Tage geblockt werden. Am ersten von diesen gibt es einen Corona-Test. Wenn Eltern den Test für ihre Kinder verweigern, müssen diese unabhängig von der Schulstufe im Distance Learning bleiben. In der Oberstufe gilt auch für Schüler eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

690.000 Schüler kehren in Klassen zurück

Nach ihren Kollegen in Wien und Niederösterreich kehren heute, Montag, mit Ende der dortigen Semesterferien auch die rund 690.000 Schüler in den übrigen Bundesländern in die Klassen zurück. Nach wochenlangem Distance Learning findet an Volksschulen nun wieder normaler Präsenzunterricht statt, an den übrigen Schulen ist Schichtbetrieb. Teilnehmen darf nur, wer einen Antigenschnelltest durchführt.