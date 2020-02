55 Mio. Euro: Festspielhaus soll saniert werden.

Beim Bregenzer Festspielhaus steht nach der Errichtung der Werkstattbühne samt Seefoyer und Seestudio (1995 – 1997) sowie der Neugestaltung des Hauptgebäudes (2005 – 2006) in absehbarer Zeit eine dritte Baustufe an.

Am Donnerstag wurde das Projekt in der Stadtvertretung besprochen. Bürgermeister Markus Linhart habe nach der Sitzung mitgeteilt, dass es dabei um die Architekturleistungen bis zur Einreichplanung durch das Büro "Dietrich Untertrifaller" ging, das bereits an den ersten beiden Baustufen beteiligt war. Dafür fallen rund 500.000 Euro netto an, die von den Festspielen als Vorausleistung erbracht würden, heißt es in der Aussendung weiter.