Vorarlberg: Vandalismus am Festspielhaus geklärt

Einer der Beteiligten, ein 19-jähriger im Bezirk Bregenz wohnhafter Mann, meldete sich bei der Polizeiinspektion Bregenz als Verursacher der Sachbeschädigung.

Zum Zeitpunkt der Tat fand der Maturaball der Handelsakademie Bregenz im Festspielhaus statt. Die verdächtigen Personen sollen in der Nacht auf Sonntag die Glasfront des Festspielhauses am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz in Vorarlberg beschädigt haben. Wie die Polizei berichtete, dürfte sich der Schaden auf mindestens 10.000 Euro belaufen.