40 Kilo schwere Riesenqualle vor beliebter Urlaubsinsel entdeckt

Ein seltenes und beeindruckendes Meereswesen, das die Fantasie anregt und Fragen über die Tiefen unserer Ozeane aufwirft, wurde vor einer Baleareninsel gesichtet.

Durchmesser von 60 Zentimetern und 40 Kilogramm schwer

Wo die Riesenqualle heimisch ist

Die Lungenqualle ist in vielen europäischen Gewässern heimisch. Sie kann an den Atlantikküsten Europas, im Ärmelkanal, in der Nord- und Ostsee sowie im gesamten Mittelmeerraum bis zum Schwarzen Meer gefunden werden. Ein besonderer Hotspot ihrer Verbreitung ist das "Mar Menor", eine riesige Meereslagune in Südostspanien, in der jährlich mehrere 100.000 dieser Medusen gezählt werden.