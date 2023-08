Klimawandel am Bodensee: Diese Daten sind alarmierend!

Tiefseevermessung

Bodensee wird immer wärmer

Besonders auffällig ist der signifikante Anstieg der Temperaturen im See: Die Jahresdurchschnittstemperatur des Oberflächenwassers ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um 1,4 °Celsius gestiegen, während die letzten acht Jahre, die weltweit als die wärmsten gelten, einen Anstieg von 2,1 °Celsius über der Referenzperiode verzeichnen.

Ökologische Auswirkungen des Temperaturanstiegs

Invasive Arten und deren Gefahren für den Bodensee

Mit den steigenden Temperaturen sind auch Veränderungen in der Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenarten im See festzustellen. Besonders problematisch sind invasive Arten, die einheimische Arten verdrängen können. So kann die Quaggamuschel, die nicht zu den wärmeliebenden Arten gehört, selbst in den tiefsten Regionen des Sees leben. Zugleich begünstigen milde Winter die Ausbreitung wärmeliebender Insektenarten, wie die Tigermücke, in die Region des Bodensees.