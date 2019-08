Quagga-Muscheln, Krebse, Quallen - Neozoen am Bodensee

In den vergangenen 20 Jahren wurden immer mehr neue Arten im Bodensee entdeckt. Gerhard Hutter vom Umweltinstitut über die Neuankömmlinge und Risiken.

Die Zebra-Dreikantmuschel gibt es schon etwas länger am Bodensee und dient vor im Winter den Zugvögeln als Nahrungsquelle. Seit 2016 hat sie Konkurrenz aus der Verwandtschaft: Die Quagga-Dreikantmuschel ist widerstandsfähiger, taucht tiefer und hält sich an jeder ebenen Fläche fest. Sie verbreitet sich am Bodensee rasant. Nicht nur, dass sie bereits durch ganze Muschelbänke erste Zuflüsse von Trinkwasserversorgungspumpen verstopft. An ihrer scharfen Kante können sich Badegäste schneiden, da auch Stufen ins Wasser und Stege besiedelt werden.