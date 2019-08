Riesen-Möwen machen sich am Bodensee breit

Bisher war der Bodensee vor allem das Revier der Lachmöwe. Nun wird sie jedoch immer seltener - und große Möwen aus dem Mittelmeer machen ihr Konkurrenz.

Wer sich am Bodensee aufhält, ist der Anblick der Lachmöwe gewohnt: rötlicher Schnabel, im Sommer eine dunkle Färbung des Kopfes, eher kleine Statur, oft in der Nähe eines Hafens. Inzwischen fallen jedoch auch regelrechte "Riesenmöwen" auf, die eher mit den Schwänen mithalten wie mit ihren Artgenossen. Nur zum Vergleich: Die übliche Lachmöwe kommt auf eine Körperlänge von bis zu 40 Zentimeter und um die 90 Zentimeter Spannweite. Die Mittelmeermöwe ist 20 Zentimeter größer und hat eine Spannweite von bis zu 140 Zentimetern.

Zahl der Lachmöwen sinkt

In den 1960ern nahm ihre Zahl stark zu, die Lachmöwe erwarb den Ruf eines lästigen Schädlings. Nun wird sie vor allem am westlichen Bodenseeufer beinahe vermisst. Während die Zahl der Seevögel am Vorarlberger Ufer noch recht konstant sei, vermerkt man am deutschen und Schweizer Ufer Rückgänge.