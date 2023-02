19 Wölfe und drei Bären wurden 2022 in Tirol nachgewiesen

In Tirol sind im Jahr 2022 insgesamt 19 verschiedene Wölfe und drei Bären nachgewiesen worden.

Dies ging aus dem Jahresbericht zu Großraubtieren in Tirol hervor, teilte das Land am Montag mit. Mit 413 toten und 527 vermissten Tieren wurde ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet (Gesamt 2021: 619).

Herdenschutz-Pilotprojekte

Hohe Kosten für Abwehr von Wolfsangriffen

Für den zuständigen LHStv. Josef Geisler (ÖVP) stehen "die Kosten für die Abwehr von Wolfsangriffen in keinem Verhältnis zu den erzielbaren Erlösen". Qualifiziertes Hirtenpersonal sei zudem "Mangelware". Geisler warb daher einmal mehr für die geplante Änderung des Jagdgesetzes, die in dieser Woche im Tiroler Landtags beschlossen werden soll. Vorgesehen ist, dass Problem- und Risikowölfe künftig mittels Gefährdungsverordnung abgeschossen werden dürfen, Einsprüche sind im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen nicht mehr möglich.

Heftige Kritik von den Grünen

Dies wurde von Naturschutzorganisationen und den Tiroler Grünen heftig kritisiert, Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach sich zudem in einem Schreiben an die EU-Kommission gegen die Senkung des Schutzstatus des Wolfes aus. In Kärnten wurden bisher zwei Wölfe auf Basis einer Verordnung getötet, in Tirol erfolgte noch kein legaler Wolfsabschuss.