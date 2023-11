"16 Tage gegen Gewalt": Vorarlberg leuchtet orange

Vorarlberg beteiligt sich an globaler Kampagne gegen Gewalt an Frauen.

Im Rahmen der "Orange The World"-Kampagne, initiiert von UN Women, setzen auch in Vorarlberg zahlreiche Akteure ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Aktion, die von 25. November bis 10. Dezember läuft, erfährt vielfältige Unterstützung.

Darum geht's: UN Women initiiert "Orange The World"-Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Viele Akteure beteiligen sich in Vorarlberg an der Aktion

Gebäude werden orange beleuchtet, um Solidarität zu zeigen und Bewusstsein zu schärfen

Seit 2015 mobilisiert die Kampagne "Orange The World" Menschen weltweit, um ein sichtbares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu setzen. Dies geschieht im Rahmen der größeren UNiTE-Kampagne, die seit 2008 von den Vereinten Nationen geführt wird.

Insbesondere in den 16 Tagen zwischen dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden am 25. November, und dem internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, werden Gebäude orange beleuchtet. Diese Aktion symbolisiert die Solidarität mit den Opfern und soll das Bewusstsein für die Thematik schärfen.

Engagierte Vorarlberger Gemeinschaft

Auch Vorarlberg zeigt Engagement. Verschiedene Organisationen und Institutionen, darunter die Fachhochschule Vorarlberg (FHV), beteiligen sich an der Kampagne. So wird die Fassade der FHV in Orange erstrahlen, während Aufklärungs-Clips auf dem Campus in Dornbirn gezeigt werden. Lokale Initiativen wie "weileszeitist.at", "stopit.at" und "femail.at" bieten zudem umfassende Informationen und setzen sich für die Prävention von Gewalt an Frauen ein.

Hohenems zeigt Kreativität im Kampf gegen Gewalt

Am Samstag tritt auch die Stadt Hohenems der weltweiten Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ bei. Mit einer eigens gegründeten Frauen-Kreativwerkstatt wird Handwerk in der Signalfarbe Orange geschaffen und an verschiedenen Orten in Hohenems präsentiert, darunter am Schlossplatz 4, in der Markstraße 20, im „Emsbach“ am Schlossplatz und in der Volksschule Schwefel. Durch diese Aktion soll die Farbe Orange prominent in Hohenems platziert werden, um die Menschen für das Thema Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren und eine Enttabuisierung anzustoßen.

Veranstaltungen:

