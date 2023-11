„Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

Am Samstag, dem 25. November 2023, startet die weltweite Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Auch Hohenems beteiligt sich aktiv und setzt ein kraftvolles Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Die eigens für die Kampagne ins Leben gerufene Frauen-Kreativwerkstatt hat mit Engagement genäht, gebastelt, gestrickt und gewerkelt. Die Resultate dieses „orangefarbenen“ Handwerks werden an verschiedenen Orten in Hohenems präsentiert, darunter am Schlossplatz 4, in der Markstraße 20, im „Emsbach“ am Schlossplatz und in der Volksschule Schwefel. Ziel ist, die Farbe „Orange“ in Hohenems sichtbar zu machen, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und Gewalt gegen Frauen zu enttabuisieren.

„Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere Gemeinschaft zusammensteht, um ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Der Einsatz und die Kreativität aller, die sich an dieser Kampagne beteiligt haben, verdienen höchste Anerkennung. Ihr Engagement trägt dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und zeigt, dass wir als Stadt Hohenems geschlossen gegen jede Form von Gewalt stehen. Gemeinsam setzen wir ein klares Zeichen dafür, dass Gewalt in unserer Gesellschaft keinen Platz hat“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Gewalt manifestiert sich in vielfältigen Formen: körperlich, emotional, psychisch, sexualisiert. Leider zählt Gewalt zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen und sie nimmt viele unterschiedliche Gesichter an. Erschreckend ist, dass jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen ist.