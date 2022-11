"Patriarchat ist Ursprung von Gewalt an Frauen"

Henrike Brandstötter, NEOS-Nationalratsabgeordnete, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Henrike Brandstötter ist seit 2019 Abgeordnete zum Nationalrat. Die gebürtige Salzburgerin beschäftigt sich für die Neos unter anderem mit den Themenfeldern Gleichbehandlung und Medien. Im Vorjahr sind 29 Frauen getötet worden, in diesem Jahr waren es bereits 28 Femizide. "Österreich hat ein Problem, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht", sagt Brandstötter anlässlich des internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November bei Vorarlberg LIVE.

Eine aktuelle parlamentarische Anfrage von Frauensprecherin Brandstötter an Innenminister Karner hat ergeben, dass die Zahl der Vergewaltigungen in Österreich zwischen 2017 und 2021 um 30 Prozentpunkte gestiegen ist. „Allein im Jahr 2021 gab es insgesamt 1.060 Vergewaltigungen, in einem Viertel der Fälle war das Opfer erst zwischen 14 und 17 Jahre alt! Für mich ist das ein klares Zeichen, dass wir besonders beim Schutz von Kindern, bei Aufklärung, Bildung und Selbstermächtigung ansetzen müssen. Wir müssen antiquierte Frauenbilder aktiv bekämpfen und dürfen sie nicht länger im Bildungssystem, am Stammtisch und am Arbeitsplatz akzeptieren oder gar aktiv vermitteln.