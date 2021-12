Gewalt in der Beziehung: So können Sie sich schützen

Lea Putz-Erath, Projektinitiatorin femail, sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Anstieg an Femiziden und die Möglichkeiten für Betroffene.

Am Donnerstag ereignete sich in Vorarlberg erneut eine blutige Beziehungstat. Sowohl die angegriffene Frau als auch ihr Partner verstarben kurze Zeit nach der Tat im Krankenhaus. Überraschend sei die Tat aber nicht, so Lea Putz-Erath, Projektinitiatorin bei femail. Die Lage der Frauen sei in Vorarlberg nicht anders als im Rest von Österreich, aber "jeder Femizid ist einer zu viel".