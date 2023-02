124 Koks-Kugeln geschluckt - Österreicherin drohen 25 Jahre im australischen Knast

Eine Österreicherin könnte schon bald für 25 Jahre in den australischen Knast wandern. Besonders bizarr jedoch ist, was die Frau auf sich nahm, um Drogen nach "Down Under" zu schmuggeln.

Der Traum vom schnellen Geld dürfte eine Österreicherin wohl als Grund für ein bizarres Verbrechen gedient haben, welches die Dame nun mit bis zu 25 Jahren im australischen Gefängnis bezahlen könnte. Bei der Verdächtigen soll es sich nämlich um eine Drogenschmugglerin handeln. Und diese nahm so einiges auf sich um ihre Ware - knapp ein Kilogramm Kokain im Wert von 500.000 australischen Dollar (umgerechnet rund 320.000 Euro) - nach "Down Under" zu schaffen.

Die Österreicherin füllte das weiße Pulver in unzählige kleine Kügelchen und schluckte diese, um die wertvolle Fracht in ihrem Körper zu transportieren - sage und schreibe 124 waren es an der Zahl. Abgesehen davon, dass sie sich damit selbst in ungeheure Lebensgefahr brachte, hatte die Verdächtige jedoch noch einen anderen entscheidenden Faktor bei ihrem ausgeklügelten Plan missachtet: Dass ihr Körper versuchen würde, die Fremdkörper schnellstmöglich wieder loszuwerden.

Selbst nach dem Ausscheiden: Frau schluckt 124 Koks-Kügelchen

Und so kam es, wie es kommen musste: Noch im Flugzeug verlor die "Bodypackerin" mehrere der Koks-Behälter. Besonders bizarr: Die Frau schluckte die gerade noch ausgeschiedenen Kügelchen wieder. Doch auch dieser zugegeben bemerkenswerte Einsatz sollte nicht von Erfolg gekrönt werden. Denn bei der Landung am Flughafen in Perth war dann endgültig Schluss. Australische Drogenjäger nahmen die nervös wirkende Dame ins Visier. Bei einer daraufhin angeordneten Röntgenaufnahme im Krankenhaus flog dann alles auf.

Für die Österreicherin könnte dies heftige Konsequenzen haben: Bis zu 25 Jahre im australischen Gefängnis drohen ihr nun. Damit verbringt die junge Frau einen Großteil ihres Lebens hinter Gittern. Ein noch verhältnismäßig geringes Übel, wie die zuständige Polizeikommandeurin Kate Ferry unter Anbetracht der Risiken, denen sich die "Bodypackerin" selbst ausgesetzt hatte, anmerkt: „Drogen im Verdauungstrakt sind nicht nur eine enorme Gesundheitsgefahr. Platzt eine Kugel, kann das tödlich enden oder zumindest eine dauerhafte Schädigung der inneren Organe hervorrufen."

