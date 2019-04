Ganze Familie dealte laut Staatsanwaltschaft fleißig mit Kokain

Lochauer Wettlokal als Drehscheibe für Drogenhandel – Vater verurteilt.

Vor der Polizei waren sich die Zeugen fast noch einig. „Die Mutter war eindeutig die Drahtzieherin, die Söhne streckten das Kokain regelmäßig in der Lochauer Wohnung und jeder in der Familie wusste, was los war“, so die Zusammenfassung der Zeugenaussagen im Ermittlungsverfahren. Im Prozess ruderten die meisten zurück und beschönigten ihre Aussage. „Keinerlei Wahrnehmungen gemacht“, „Nichts bemerkt“ und dergleichen hieß es im Prozess. Nun war zunächst der Vater der Familie an der Reihe. Die Mutter, also jene Frau, die von mehreren als „Capo“ bezeichnet wurde, entzieht sich laut Ankläger Manfred Bolter dem Verfahren. Das heißt, laut Gutachten hat sie gesundheitliche Probleme psychischer Art und ist derzeit nicht verhandlungsfähig. Die Staatsanwaltschaft ist diesbezüglich zum Warten verurteilt.