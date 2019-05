100 Feuerwehreinsätze wegen Hochwasser in Vorarlberg

Bisher sorgten die Regenfälle in Vorarlberg für über 100 Einsätze der Feuerwehren. Betroffen war vor allem das untere Rheintal und der Bregenzerwald. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle rechnen man nun jedoch mit einer weiteren Entspannung.

In der Nacht auf Mittwoch rückten die Vorarlberger Feuerwehren noch auf 13 aus aufgrund der Regenfälle, weiß Adi Rohrer von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). Am Mittwochvormittag waren es immerhin noch drei Einsätze, somit mussten die freiwilligen Feuerwehren insgesamt an die 100 Mal ausrücken. Aufgrund der Wetterberichte rechnet man bei der RFL mit einer weiteren Entspannung der Situation.