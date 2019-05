Biber in Kennelbach profitiert vom Hochwasser

Während die Vorarlberger unter dem Hochwasser im Bregenzerwald, Leiblachtal und Rheintal leiden, profitieren andere davon. So vor allem die Biber, wie Ernst Pizzini in Kennelbach feststellte.

Eigentlich wollte Ernst Pizzini in Kennelbach nur das Hochwasser in der Bregenzer Ach fotografisch festhalten. Am Ufer angekommen, stellte er jedoch fest, dass er nicht allein war: Nur wenige Meter entfernt gönnte sich ein Biber ein Festmahl. Das Hochwasser sorgte für reichlich Nachschub und Zugang zu Frischholz, der Teller war reich gedeckt für den Nager. Von Pizzini ließ er sich beim Essen zumindest nicht beeindrucken.