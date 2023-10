10 Veggie-Restaurant-Empfehlungen in Vorarlberg

Moritz Bio-Restaurant

Das Bio-Restaurant Moritz in Dornbirn überzeugt mit kreativer Bio-Küche und dem Bekenntnis zur regionalen Landwirtschaft. Hier trifft das kulinarische Erbe Vorarlbergs auf den Geschmack Italiens - eine wahrhaft schmackhafte Fusion. Hier gibt es sowohl Fleischgerichte als auch vegetarische und vegane Speisen zu genießen.

Preise

Gastfreundschaft und Engagement

Getränke gegen den Durst

Unser Tipp

Wichtige Infos

Restaurant Alpenhotel Bödele

Das Alpenhotel Bödele in Dornbirn ist eine Quelle der Ruhe für alle, die sich gerne mit biologisch zertifizierten, veganen und vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. In einmaliger Lage bietet dieses familiengeführte Haus Gesundheitsbewusstsein mit Vorarlberger Gemütlichkeit.

Preise

Für Sportbegeisterte und Geschichtsinteressierte

Unser Tipp

Wichtige Infos

Lieblingscafé

Das charmante Lieblingscafé in Bregenz punktet mit kreativen vegetarischen und veganen Küchenkreationen. Es besticht durch seine umfassende Beratung und die stets frisch sowie individuell zubereiteten Speisen, die es zu einem kulinarischen Muss in Vorarlberg machen.

Highlights

Frisch und individuell

Gemütlich und familiär

Unser Tipp

Wichtige Infos

Gefüllte Fladenbrote, Wraps oder vegane Kuchen: Das Lieblingscafé in Bregenz bietet für Fans der vegetarischen und veganen Küche alles, was das Herz begehrt. Screenshots Instagram (@lieblingscafe.bregenz)/Canva (Symbolbild)

Gefüllte Fladenbrote, Wraps oder vegane Kuchen: Das Lieblingscafé in Bregenz bietet für Fans der vegetarischen und veganen Küche alles, was das Herz begehrt. Screenshots Instagram (@lieblingscafe.bregenz)/Canva (Symbolbild)

Gefüllte Fladenbrote, Wraps oder vegane Kuchen: Das Lieblingscafé in Bregenz bietet für Fans der vegetarischen und veganen Küche alles, was das Herz begehrt. Screenshots Instagram (@lieblingscafe.bregenz)/Canva (Symbolbild)

Vegan Burger

Das Burgerrestaurant in Dornbirn bietet eine kulinarische Reise für alle. Das Vegan Burger liefert außergewöhnlich leckere vegane Burger, die auch Fleischfans ansprechen. Die gute Qualität, die fairen Preise und das Engagement für alternative Ernährungsweisen und Nachhaltigkeit begeistern die Gäste.

Preise

Engagement für Nachhaltigkeit & hohe Qualität

Unser Tipp

Wichtige Infos

Cigköftem Vorarlberg

Das CIGKÖFTEM Vorarlberg in Dornbirn punktet mit authentischen türkischen Aromen. Die internationale Franchisekette setzt auf frische, rein pflanzliche Gerichte und überzeugt mit einer charmanten Mischung aus Tradition und Innovation.

Preise

Ein Stück Geschichte

Unser Tipp

Wichtige Infos

Café April

Das Café April in Feldkirch ist ein Paradebeispiel für nachhaltige Gastronomie und familiäre Gastlichkeit. Die frische Küche mit einem Schwerpunkt auf vegetarische sowie vegane Gerichte überzeugt mit regionalen Zutaten und einem hohen Maß an Qualität.

Preise

Abwechslungsreiches Angebot

Nicht nur zum Brunch

Unser Tipp

Wichtige Infos

Maurachbund Stadtheuriger

Der Maurachbund Stadtheuriger in Bregenz besticht durch die harmonische Verbindung von authentischer österreichischer Küche und Gemütlichkeit. In dem denkmalgeschützten und liebevoll renovierten Gasthaus können die Gäste eine Mischung aus Tradition und Moderne genießen.

Preise

Wir lieben das Historische

Unser Tipp

Wichtige Infos

Restaurant Frööd

Das Restaurant Frööd in Bürserberg ist ein wahres Paradies für alle, die die regionale und saisonale Küche lieben. Mit seinem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und einer Speisekarte, die traditionelle Rezepte innovativ interpretiert, hat es sich einen Platz in unserer Liste verdient.

Preise

Nachhaltigkeit und Regionalität

Weinauswahl

Unser Tipp

Wichtige Infos

Ariana Restaurant

Mit seinen Spezialitäten aus Afghanistan und Indien hat das Restaurant Ariana in Thüringen unsere Herzen erobert. Die große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten, die frisch und liebevoll zubereitet werden, hat uns begeistert.

Preise

Kulinarische Vielfalt

Unser Tipp

Wichtige Infos

Skihütte Schneggarei

Die Schneggarei in Lech begeistert mit einer Kombination aus moderner Architektur und alpinem Flair. Vor allem die erstklassige Küche und der aufmerksame Service haben uns überzeugt. Kulinarisch schlägt das Restaurant Brücken zwischen Tradition und Moderne, was sich besonders in den zahlreichen vegetarischen und veganen Gerichten widerspiegelt.