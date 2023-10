Hochgenuss trifft Höhenluft: Skihütte Schneggarei in Lech

Die Schneggarei in Lech ist seit Jahren für ihre erstklassige Küche bekannt. Basierend auf traditionellen alpenländischen Rezepten überrascht das Küchenteam immer wieder mit modernen Interpretationen und kreativen Neukreationen.

Die Schneggarei in Lech kombiniert moderne Architektur mit alpinem Flair. Kulinarisch schlägt das Restaurant Brücken zwischen Tradition und Moderne, was sich besonders in den vegetarischen und veganen Gerichten widerspiegelt.