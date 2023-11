10 Restaurant-Tipps im Bezirk Feldkirch

Ob traditionelle österreichische Spezialitäten, asiatische Geschmacksnoten oder mexikanisches Streetfood: Im Bezirk Feldkirch begeistern zahlreiche Restaurants mit kulinarischen Highlights und gemütlichem Ambiente.

Gasthaus Schäfle

Dem Gasthaus Schäfle in Rankweil gelingt es, Tradition und Innovation genussvoll zu verbinden. Das Team des Restaurants überzeugt mit kulinarischen Hochgenüssen sowie freundlichem und aufmerksamen Service. Für einen geselligen Abend mit ausgezeichnetem Essen ist das Gasthaus Schäfle in Rankweil immer eine gute Adresse. Die familiäre Atmosphäre zieht Vorarlberger aus der ganzen Region an und die vielseitige Speisekarte verspricht authentische Gaumenfreuden.

Regionale Verbundenheit: Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und Bauern steht für das Gasthaus Schäfle an erster Stelle, weshalb der Großteil der verwendeten Produkte aus Vorarlberg stammt.

Wichtige Infos

Das Gasthaus Schäfle punktet mit beliebten Klassikern und kreativen Eigenkreationen. ©Screenshots Gasthaus Schäfle (www.schaefle.com)/NEUE

El Toro Loco

Das El Toro Loco in Schlins ist mehr als ein Steakhouse: Mit einer vielfältigen Speisekarte, die von Pizza bis zu Pasta und Fischgerichten reicht, ist für jeden Gaumen etwas dabei. Hier können Sie medi­ter­rane und süd­amerikanische Spezialitäten genießen.

Fleisch-Fiesta: Das Steakhouse bietet argentinischen Steaks in verschiedenen Varianten und mit vielfältigen Beilagen. Jedes Stück Fleisch wird hier mit größter Sorgfalt und Hingabe zubereitet - und das schmeckt man!

Wichtige Infos

Das El Toro Loco bietet ein vielseitiges kulinarisches Angebot. ©Screenshots El Toro Loco (www.eltoroloco.at)/Canva (Symbolbild)

Altes Gericht

Hohe Qualität und heimeliges Ambiente - das Alte Gericht in Sulz punktet mit besonderer Kulinarik und langjähriger Erfahrung. Inmitten des malerischen Ambientes von Sulz vereint das Alte Gericht Gastfreundschaft und kulinarischer Spitzenklasse. Unter der Leitung des Trios Helmut, Maike und Katharina Benner widmet sich das Team mit Hingabe und Freude den Gästen.

Historischer Schatz: Das im 13. Jahrhundert erbaute und liebevoll restaurierte Haus erzählt seine eigene Geschichte und strahlt eine besondere Atmosphäre aus.

Wichtige Infos

Mit seinem Angebot an Gourmet-Menüs bietet das Restaurant kulinarische Höhenflüge für jeden Geschmack und Anspruch. ©Screenshots Altes Gericht (www.altesgericht.at)/Canva (Symbolfoto)

iX Feldkirch

Das iX in Feldkirch vereint verschiedene asiatische Küchentraditionen und bietet eine kulinarische Vielfalt, die in Vorarlberg seinesgleichen sucht. Das moderne Ambiente gepaart mit den exotischen Speisen machen den Besuch des Restaurants zu etwas Besonderem. Wer einen Abend voller kulinarischer Überraschungen jenseits der alpinen Klassiker sucht, ist hier genau richtig.

Vielfalt: Von Blumenkohl in Tempurateig bis zur Misosuppe bietet das Restaurant eine kreative und abwechslungsreiche Auswahl asiatischer Speisen an.

Wichtige Infos

Im iX liegt der Fokus auf der japanischen und chinesischen Küche, aber auch Vietnamesisches und Hawaiianisches wird angeboten. ©Screenshots iX (www.ix-moments.at)/Canva (Symbolbilder)

Gasthaus Stern Bangs

Das Gasthaus Stern in Bangs steckt voller Überraschungen. Mit regionalen Produkten und der hohen Qualität seiner Gerichte hat sich das Haus einen Namen als eine der besten Gastro-Adressen in Feldkirch gemacht. Hier sorgt die Familie Lang seit 2006 für geschmackvolle Abwechslung in den Töpfen.

Tradition & Qualität: Das klassisch-traditionelle Ambiente und der hohe Qualitätsanspruch ziehen sich wie ein roter Faden durch das Gasthaus.

Wichtige Infos

Das Gasthaus Stern setzt bei seinen Gerichten auf Regionalität. ©Screenshots Gasthaus Stern (www.gasthaus-stern.at)/Canva (Symbolbilder)

Schützenhaus

Die Wirtschaft zum Schützenhaus, auch als Schützenhaus Feldkirch bekannt, ist nicht nur ein Ort für eine entspannte Mahlzeit: Hier wird kulinarische Tradition mit Kreativität verbunden. Ob der Mittagstisch zur Wochenmitte oder die sonntägliche Auszeit mit der Familie: In der Wirtschaft zum Schützenhaus in Feldkirch trifft Tradition auf Innovation. Außerdem können Gäste sich über die herzliche Gastfreundschaft von Inhaber Jürgen Lang und seinem Team freuen.

Traditionell & kreativ: Die Gerichte variieren von klassischen österreichischen Speisen über Beef Tartar bis hin zu BBQ im Sommer.

Wichtige Infos

Die Wirtschaft zum Schützenhaus bietet traditionelle und dennoch kreative Gerichte, die auch den verwöhnten Gaumen überzeugen. ©Screenshots Wirtschaft zum Schützenhaus Feldkirch (www.schuetzenhaus.at)/Canva (Symbolbilder)

Restaurant Yong Feng Chinese Cuisine

Das Yong Feng in Rankweil bereichert die kulinarische Szene Vorarlbergs mit seinen authentischen chinesischen Speisen. Das Restaurant überzeugt mit charmantem Ambiente und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Genuss für alle: Ob vegetarisch, vegan, glutenfrei oder laktosefrei - das Yong Feng bedient unterschiedlichste Bedürfnisse und sorgt so dafür, dass wirklich alle Gäste vollkommen zufrieden sind.

Wichtige Infos

Buffet, Catering oder Take-Away - das Yong Feng bietet vielfältige Möglichkeiten für ein kulinarisches Erlebnis. ©Screenshots Yong Feng (yongfeng.eatbu.com), Facebook (China Restaurant Yong Feng)/Canva (Symbolbilder)

Marktplatz Rankweil

Das Restaurant Marktplatz in Rankweil ist ein Wohlfühlort für alle, die eine facettenreiche Speisekarte schätzen und aufmerksamen Service in einem stilsicheren Ambiente genießen möchten. Das Restaurant Marktplatz in Rankweil bietet eine vielfältige Mischung aus Frühstück, Mittagsmenüs, Business-Lunches und exklusivem Dinner, serviert von einem aufmerksamen Team unter der Leitung von Simon Scherl.

Innovation trifft Regionalität: Die Küche bietet nicht nur eine breite Auswahl, sondern zeichnet sich auch durch frische, regionale Produkte und innovative Konzepte aus.

Wichtige Infos

Im Marktplatz in Rankweil dreht sich alles um Genuss. ©Screenshots Marktplatz Rankweil (www.marktplatz-rankweil.at)/Canva (Symbolbilder)

Schwarzer See Stüble

Das Schwarzer See Stüble in Satteins beeindruckt mit der Herzlichkeit und Liebe fürs Detail, mit der das Team arbeitet und die Gäste begrüßt. Die warme, gemütliche Atmosphäre und die liebevoll zubereiteten, traditionellen Gerichte sprechen den Gaumen und die Seele gleichermaßen an.

Ob traditionelle gutbürgerliche Küche oder spezielle Angebote: Die Küche setzt auf hochwertige Zutaten und frische Zubereitung.

Wichtige Infos

Das Schwarzer See Stüble überzeugt mit bodenständigen Gerichten zu fairen Preisen. ©Screenshots Facebook (Schwarzer See Stüble)/Canva (Symbolbild)

Helldone's Burriteria

Im Herzen von Feldkirch erwartet Streetfoodfans eine kulinarische Entdeckungsreise nach Mexiko! Ob Nachos, Burritos oder Tacos - Helldone's Burriteria bietet eine vielfältige Auswahl an mexikanischen Köstlichkeiten.

Innovative Bestellmethode: Bestellt wird hier per Bestellterminal und digitaler Speisekarte. Große Bildschirme und Tablets machen den Bestellvorgang zum Kinderspiel.

Wichtige Infos

Ob knackige Nachos oder saftige Burritos – hier schmeckt man die Hingabe zur mexikanischen Küche in jedem Bissen. ©Screenshots Helldone's Burriteria (www.helldones-burriteria.com)/Canva (Symbolbilder)