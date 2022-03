0,5 oder 0,33 - Welches ist das "richtige" Mohrenbräu-Spezial?

Mit Mitte März bringt die Mohrenbrauerei ihr beliebtes "Mohrenbräu Spezial" in einer kleinen Flasche auf den Markt.

Am Dienstag wurde das "kleine Spezial" zusammen mit dem neu gestalteten Logo der Mohrenbrauerei präsentiert. Das "Spezial" ist mit einem Marktanteil von 31 Prozent das meistverkaufte Bier Vorarlbergs, so die Dornbirner Brauerei. Bisher gab es das "Spezial" nur in einer Halbliterflasche, ab Mitte März wird das "Spezial 0,33" im Handel erhältlich sein.