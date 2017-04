Hanf-Startup bei 2 Minuten 2 Millionen: Plants4Friends im Pitch

Hanf für medizinische Zwecke, von dieser Geschäftsidee wollte der Salzburger Roland Birner die Investoren überzeugen. Ob auch diese bei dem Thema das große Geschäft riechen? Für 5 Prozents seiner Unternehmensanteile von Plants4Friends möchte Birner 250.000 Euro, eine stolze Summe bei einem Umsatz von ca. 600.000 Euro. Der Salzburger geht von einer Legalisierung für medizinisches Cannabis aus und rechnet mit einem Verkauf von 25.000 bis 30.000 Pflanzen pro Jahr. Derzeit verkauft Birner rund 5.000 Pflanzen pro Monat.

Investor Michael Altrichter zieht – wie andere Investoren auch – jedenfalls den Hut vor dem Salzburger, der sich für die Enttabuisierung von Hanf einsetzt. “Ich finde Cannabis sollte sofort freigegeben werden, für medizinische Zwecke sowieso, aber auch für den privaten Konsum. Ich glaube, da wird sich einiges tun wie man in den USA und anderen Ländern sieht.” Doch wird Altrichter auch investieren?

Video: Plants4Friends bei 2 Minuten 2 Millionen

