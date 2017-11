Mehrere Tiere bei Brand in Hard verendet - Kiloweise Pyrotechnik in Brandwohnung

Am Mittwoch brach im Schlafzimmer einer Wohnung im 2. Stock einer Harder Wohnanlage vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand aus. Mehrere Tiere verendeten im Zuge des Brandgeschehens, in der Wohnung wurde ein gefährlicher Fund gemacht.

Am Dienstagmittag brach in einer Harder Wohnung vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Lichtleiste ein Brand aus. Ein 21-jähriger Mann schlief zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer und wachte gegen 12:00 Uhr aufgrund der starken Rauchentwicklung auf. Da das Schlafzimmer seiner Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stand, rannte er aus der Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Der Mann zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung und eine Schnittwunde am Daumen zu. Er wurde von der Rettung ins LKH Bregenz gebracht und dort ambulant behandelt.