Das Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Hard fing Feuer.

Das Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Hard fing Feuer. ©Pletsch/vol.at

Das Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Hard fing Feuer. ©Pletsch/vol.at

Großeinsatz der Feuerwehr: Wohnungsbrand in Hard

Am Dienstagmittag ist einem Mehrparteienhaus in Hard ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Das Obergeschoss des Hauses ist betroffen und das Feuer drohte auf den Dachstuhl überzugreifen.Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Alle Personen sind evakuiert worden. Nach ersten Informationen ist eine Person verletzt worden und wurde ins Krankenhaus gebracht. 25 Anwohner werden derzeit vom Roten Kreuz betreut.

Ursache unklar

Die Feuerwehren Hard, Höchst, Fußach und Lustenau waren mit insgesamt 100 Mann vor Ort. Außerdem war die Polizei mit sechs Streifen und 17 Beamten da. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Katze gerettet