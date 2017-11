Hard: Feuerwehrmann rettet Katze vor dem Flammentod

Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr in Hard wurde eine Person verletzt. Die Einsatzkräfte konnten immerhin eine Katze aus der Wohnung retten, für andere Haustiere kam jede Hilfe zu spät.

Am Dienstagmittag ist in einem Mehrparteienhaus in Hard ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drohten die Flammen aus der Wohnung auf den Dachstuhl überzugreifen. Alle Anwohner wurden evakuiert. Eine verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den ersten Untersuchungen der Brandermittlung geht man von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Brandquelle war in einem Schlafzimmer.