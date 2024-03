Zwölfjährige missbraucht: Erschreckende Details

Die Wiener Polizei hat am Freitag im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekannt gegeben.

Die Beschuldigten und das Opfer hatten einander über einen der Verdächtigen kennengelernt, mit dem die damals Zwölfjährige zunächst Zärtlichkeiten ausgetauscht haben soll. Über diesen kam das Mädchen in Kontakt zu den weiteren Burschen, die einander alle aus Parkanlagen in Wien-Favoriten kannten. In weiterer Folge kam es zu sexuellen Kontakten mit dem unmündigen Kind, wobei sich diese mehrmals wöchentlich auf den Zeitraum Februar 2023 bis Juni 2023 erstreckt und in Parks, Stiegenhäusern, Toilette-Anlagen und Garagen und Adressen im zehnten Wiener Gemeindebezirk - der Wohnort des Mädchens und der meisten Verdächtigen - zugetragen haben sollen. Einmal wurde auch ein Hotelzimmer angemietet und das Mädchen laut Polizei von mehreren Burschen in sexuelle Handlungen verwickelt. Gewalt gegen die Betroffene dürfte in all diesen Fällen nicht ausgeübt worden sein. Allerdings sollen die Burschen gewusst haben, dass das Mädchen noch keine 14 war und ihnen die Vornahme von sexuellen Handlungen deshalb von Gesetzes wegen nicht erlaubt waren.