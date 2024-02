Zwölfjährige in Wien als Opfer mehrfacher Gruppenvergewaltigungen

Eine Zwölfjährige soll in Wien Opfer mehrfacher Gruppenvergewaltigungen geworden sein.

Festnahmen an mehreren Wohnadressen

Die Polizei bestätigte, dass es in den frühen Morgenstunden eine Durchsuchung und Festnahmen an mehreren Wiener Wohnadressen gab. Laut Polizeisprecherin Julia Schick stand die Polizeiaktion in Zusammenhang mit "Ermittlungen in einem Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines unmündigen weiblichen Opfers". Weitere Details gab sie unter Verweis auf den Opferschutz nicht bekannt. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen Verdächtige im Alter von 13 bis 18 Jahren.

Taten gefilmt und Opfer erpresst

Sie sollen mehrere Gruppenvergewaltigungen an dem Mädchen - unter anderem in einer Parkgarage, in einer Wohnung und in einem Stiegenhaus - verübt haben, an denen bis zu acht Täter beteiligt gewesen sein sollen. Die Taten wurden gefilmt und das Opfer damit erpresst.