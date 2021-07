Zwischenfall bei Rekordversuch - Taucher ohnmächtig

Bei einem Apnoe-Rekordversuch am Bodensee hat es einen Zwischenfall gegeben.

Fabio Tunno wolte am Donnerstag den deutschen Rekord im Apnoe-Tauchen knacken. Für den neuen Rekord musste er mindestens 65 Meter in die Tiefe. Der 34-Jährige wagte den Versuch ohne Hilfsmittel. Nur mit einem Neoprenanzug und zwei Flossen an den Füßen wollte er den Rekord knacken.