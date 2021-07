65 Meter in die Tiefe – Rekordversuch im Bodensee

Fabio Tunno will am heutigen Donnerstagnachmittag den deutschen Rekord im Apnoe-Tauchen knacken.

Für den neuen Rekord muss er mindestens 65 Meter in die Tiefe, denn der aktuelle Rekord liegt bei 64 Meter. Beim gestrigen Training schaffte er bereits 50 Meter - heute um 13 Uhr wird es dann wirklich ernst.

Der 34-Jährige wagt den Versuch: ohne Hilfsmittel, nur mit einem Neoprenanzug und zwei Flossen an den Füßen will er den Rekord knacken. Stattfinden wird der Rekordversuch im Überlinger See im Kreis Konstanz und kann ab 12.25 Uhr im Livestream verfolgt werden.