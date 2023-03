Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Nenzing und Nüziders

Auf der Vorarlberg Straße zwischen Nenzing und Nüziders hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet.

Ein 72-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.13 Uhr auf der L190 aus Nüziders kommend in Richtung Nenzing. Zeitgleich beabsichtigte ein 42-jähriger Pkw-Lenker auf Höhe der Kreuzung L 190 mit der L 193 bog enach links in Richtung Nüziders abzubiegen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision erlitten zwei Personen schwere Verletzungen und eine Person Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung ins LKH Bludenz und LKH Feldkirch gebracht.