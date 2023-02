Zweiter Platz für FC Dornbirn bei neuen Spielern

Die komplette Transferübersicht in der Fußball 2. Liga mit allen Daten.

In der Fußball 2. Liga war das Treiben auf dem Transfermarkt in diesem Winter etwas weniger geschäftig als in den Vorjahren. Dieses Mal wurden 33 Neuzugänge verpflichtet, im Vorjahr (42 Neue) und im 5-Jahres-Schnitt (43 Neue) waren dies noch deutlich mehr.