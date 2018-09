Zweiter Platz bei America's Got Talent: So gratulieren Vorarlberger Zurcaroh

Der Gewinner der weltbekannten Talentshow "America's Got Talent" steht fest. Die Vorarlberger Akrobatik-Gruppe Zurcaroh konnte den sensationellen zweiten Platz ergattern. VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

Für den Sieg hat es zwar ganz knapp nicht gereicht, aber Zurcaroh darf sich über den Titel des Zweitplatzierten bei “America’s Got Talent” (AGT) freuen. Ganz Amerika feiert die Akrobatik- und Tanzgruppe aus Vorarlberg. Auch die Vorarlberger gratulieren der Akrobatentruppe zu ihrem Erfolg. Es ist ja doch etwas sehr besonderes, dass eine Gruppe aus dem Ländle den zweiten Platz in der berühmtesten Talentshow der Welt schafft. In unserem Video gratulieren Vorarlberger Zurcaroh zum Erfolg.