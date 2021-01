Zwei Topspiele zuhause als Wegweiser für den EHC

Nach dem 7:3 Erfolg gegen Kitzbühel geht es für die Cracks des EHC Lustenau Schlag auf Schlag weiter

Am Samstag gastiert das Team von S.G. Cortina im Messestadion Dornbirn (aus Sicherheitsgründen) ehe es schon am Dienstag im Top-Spiel der Runde gegen das Team von Laibach weitergeht.

Cortina verfügt über ein sehr homogenes Team, welches sich in den letzten Wochen stark verbessert präsentiert. Zusätzlich verfügen sie mit Mike Cazzola, Remy Giftopoulos und Phil Pietroniro über drei sehr starke Spieler, die in der laufenden Saison bereits für 45 Tore verantwortlich waren. Neben einer sehr starken ersten Formation besticht das Team ähnlich wie Lustenau durch die Tiefe des Kaders. Anfällig ist das Team am ehesten in der Verteidigung. Trotz des laut Statistik derzeit stärksten Torhüters der Liga Marco De Filippo Roia mussten sie in der laufenden Saison schon 69 Gegentreffer hinnehmen.

„Es bedarf einer sehr starken und kompakten Mannschaftsleistung, um gegen Cortina als Sieger vom Eis zu gehen. Genau wie wir konnten die Italiener die letzten vier Spiele für sich entscheiden und liegen in der Tabelle nur einen Punkt hinter uns. In der Verteidigung dürfen wir uns keine Fehler leisten, denn diese werden von Cortina eiskalt ausgenutzt. Trotzdem gehen wir mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel, denn wir sind uns auch über unsere Stärken bewusst. Gemeinsam wollen wir Cortina in die Knie zwingen und uns in der Tabelle weiter verbessern“, so Kapitän Max Wilfan, der beim Spiel gegen Kitzbühel für fünf Assist-Punkte verantwortlich war.