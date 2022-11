Zwei Mio. Aufrufe für Dornbirner Rap-Crew Gas

Integrationsprüfung mal anders: Ihre Version von "Griechischer Wein" geht auf TikTok viral. Die Musiker von Gas haben allesamt nigerianische Wurzeln und wollen mit dem Clip ein positives Signal aussenden.

Gra3t (Great Inyieng), Aisjj (Aisosa Enemingue), Suyigue (Steffan Uyigue) und Jimahbeatz (Sam Klein) haben allesamt nigerianische Wurzeln, leben aber schon seit Kindheitstagen in Dornbirn.

Einzig der Song, der von den Musikern mit afrikanischen Wurzeln interpretiert wird, fällt leicht aus dem Rahmen. Es handelt sich nämlich um "Griechischer Wein", dem Klassiker von Udo Jürgens. Spätestens mit der Bildbeschreibung "POV: du hast morgen Integrations Prüfung" dürfte dem Publikum aber klar werden, dass die eigentlich im Trap-Bereich angesiedelte Gruppe damit ein humorvolles Zeichen in Bezug auf Integration setzen will.

Auf TikTok verbuchte der Clip über zwei Millionen Aufrufe in zwei Tagen.

"Wir wollten mit dem Clip eigentlich nur auf uns und unsere Musik aufmerksam machen. Deswegen haben wir uns für einen Song entschieden, den die Leute hier kennen. Mit über zwei Millionen Aufrufen in zwei Tagen hätten wir aber nie gerechnet. Umso schöner war es aber, dass wir so viele gut gemeinte Rückmeldungen bekommen. Und in Zeiten wie diesen, tut es einfach auch mal gut, zu lachen und positive Vibes verteilen", informiert Rapper Aisjj auf VOL.AT-Anfrage. Außerdem hätten seither alle Crewmitglieder den Ohrwurm von Udo Jürgens.