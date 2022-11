Integrationstest Teil zwei: Gas legt nach TikTok-Hit nach

Über zwei Millionen Aufrufe beim ersten Teil des Clips der Dornbirner Rap-Crew. Nun folgt der zweite Teil. POV: Gas hat die Integrationsprüfung bestanden!

"We are from Austria" schreibt die Dornbirner Rap-Crew unter ihr neustes TikTok-Video. Ihr erstes TikTok mit "Griechischer Wein" ging viral und bekam knapp zwei Millionen Aufrufe. Jetzt legt die Crew mit Teil zwei nach. "POV: Du hast die Integrationsprüfung bestanden".