Zurcaroh veröffentlichen neues Video ihrer Amerika-Reise

Die Akrobatikgruppe aus dem Ländle erreichte beim "America's Got Talent"-Finale im September den sensationellen zweiten Platz. Jetzt haben sie ein neues Video ihrer Amerika-Reise veröffentlicht.

Die Ländle-Akrobatikgruppe schaffte es beim “AGT”-Finale am 20. September auf den zweiten Platz. Die Jury und das Publikum waren von Zurcaroh restlos begeistert. Wieder in der Heimat wurden die Akrobaten von mehr als tausend Fans in Götzis empfangen und gefeiert.