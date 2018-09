Unglaublich schöne Geste: So feierte Zurcaroh Sieger Shin Lim!

Was für eine großartige Geste von Zurcaroh: Unmittelbar nach Verkündung des "America's Got Talent"-Ergebnisses stürmen sie zum Sieger Shin Lim, und heben ihn feiernd in die Höhe!

“Awesome”, “Such good sportsmanship” – Zurcaroh wird in den Youtube-Kommentaren für ihre Reaktion nach Verkündung des AGT-Ergebnisses durch Tyra Banks gefeiert. Was war geschehen? Sowohl Zurcaroh als auch Kartenmagier Shin Lim (26) standen gebannt auf der Bühne, und warteten auf das Endergebnis. Die Nervosität war deutlich zu spüren, Shin Lim, der alleine auf der Bühne war, ging mehrfach in die Knie. Die Sekunden, bis Moderatorin Tyra Banks den Sieger ausrief, schienen nicht verrinnen zu wollen. Schließlich hatte das Warten ein Ende: Der Sieger der 13. AGT-Saison hieß Shin Lim.