Zukunft Bitcoin und neuer Landesvolksanwalt

Matthias Burtscher, Geschäftsführer von Fusonic GmbH und Vorarlberger Landesvolksanwalt Klaus Feurstein heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Es ist ein Schritt in die Zukunft für das Softwareunternehmen Fusonic aus Götzis: die Einführung von Bitcoin in ihre Unternehmensstrategie. Ihre Kunden können in Zukunft Rechnungen in Bitcoin bezahlen. Aber auch Bitcoin-basierte Software & Services, öffentliche Events und Workshops stehen im Mittelpunkt. Warum sich das Unternehmen zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärt Geschäftsführer Matthias Burtscher heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".