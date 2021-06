Krypto-Wissen - (L)earn Bitcoin

Anita Posch ist Unternehmerin, Buchautorin und Bitcoin-Expertin. Mit ihren Vorträgen hilft sie Bitcoin-Interessierten auf die Sprünge und beleuchtet aktuelle Geschehnisse der Krypto-Welt.

Was sind die Vorteile von Bitcoin im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungsmitteln?

Im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden ist der Bitcoin nicht konfiszierbar und nicht veränderbar und es braucht keine Banken. Ein großer Teil der weltweiten Bevölkerung lebt in autoritären und korrupten Regimen. Viele Menschen haben keinen Zugang zum Bankensystem. Bitcoin ist fair, weil es allen Zugang zu einem neutralen Finanznetzwerk gewährt. Die Währung ist als Graswurzelbewegung im Zuge der Finanzkrise 2008 entstanden. Es ist das Geld von Menschen für Menschen, da es ohne die Intervention von Staaten und Unternehmen auskommt. Die vielen anderen Kryptowährungen wie Ether, Ripple und Co. weisen diese Eigenschaften nicht auf. Bitcoin ist Tauschmittel, Geld, Wertanlage und Internet-Infrastruktur zugleich.

Spielen „Altcoins“ wie Ethereum, Ripple & Co. für dich in der gleichen Liga wie der Bitcoin?

Da stehen andere Konzepte und Ideen dahinter. Ethereum ist kein hartes Geld, das sich als digitales Gold eignet. Es ist eigentlich eine Innovationsplattform für Finanz-Anwendungen. Ripple ist zentralisiert und will das neue SWIFT-System sein. Ich bin keine Finanzberaterin, ich kann nur raten, sich gründlich zu informieren. In meinem Buch und Online-Kurs erkläre ich, wie man Bitcoins erhält und vor allem sicher aufbewahrt. Ich selbst nutze Bitcoin, weil es meiner Meinung nach das technisch sicherste und unzensurierbarste Geld mit der größten Verbreitung ist.

Wie stehst du zu der Klima-Thematik, dass die Gewinnung von Kryptos sehr viel Energie benötigt? Bitcoin benutzt Strom, um das Netzwerk gegen Attacken zu sichern und den Wert des virtuellen Bitcoins in der Realität zu verankern. Darum handelt es sich beim Bitcoin- Miningmechanismus um einen „Proof of Work“-Arbeitsnachweis. „Proof of Stake“ braucht weniger Energie, dafür haben dort die größten Stakeholder den größten Einfluss. Genau das soll bei Bitcoin nicht möglich sein. Für Menschen in autoritär regierten Ländern ist Geld, das ihnen niemand wegnehmen kann, wichtig. Ich bin generell dafür, dass die Stromgewinnung – unabhängig vom Verbrauch – reguliert und in nachhaltige Richtungen gesteuert wird.