Zu viel Wasser wird in Zukunft unser Problem sein

Meteorologe Jörg Kachelmann war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Extremwetter-Ereignisse und sein Wetterstation-Projekt in Vorarlberg.

Experte appelliert an die Politik

Der Experte mahnte zugleich an, dass vielen Menschen in der Region die Tragweite der Wasserkrisen aufgrund des Klimawandels noch nicht bewusst sei. Besonders in einer vergleichsweise privilegierten Region wie Vorarlberg könnten die direkten Auswirkungen noch nicht vollständig wahrgenommen werden.

Wetterstationen-Projekt in Vorarlberg

Jörg Kachelmann kündigte ein Projekt mit rund 50 Messstationen in Vorarlberg an, um genauere Prognosen zu Wasserereignissen zu ermöglichen. Dies sei ein entscheidender Schritt, um die Region besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten und effektive Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Wasser, so betont er, wird zu einem zentralen Thema in Vorarlberg, und es ist höchste Zeit, darauf angemessen zu reagieren.