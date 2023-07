Zivilcourage: WANN & WO-Mitarbeiterin griff ein

Ex-Mann mutmaßlicher Täter

Gewalt gegen Frauen

Alles andere als zufrieden ist sie jedoch mit den Umständen. „Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auf dieses Thema aufmerksam machen. Gewalt an Frauen ist immer noch ein großes Problem in unserer Gesellschaft.“ Gerade im Hinblick auf den mutmaßlich 14. Femizid allein in diesem Jahr, der sich in Kärnten zugetragen hat, wird die Problematik einmal mehr sehr deutlich.